В мире
16 Апреля 2018 15:03
Египет продлил режим ЧП еще на три месяца
По словам властей, эта мера необходима из-за с террористической угрозы. Напомним, режим ЧП в Египте был введен в апреле прошлого года после двух терактов - в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали.
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