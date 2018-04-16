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Египет продлил режим ЧП еще на три месяца
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16 Апреля 2018 15:03

Египет продлил режим ЧП еще на три месяца

По словам властей, эта мера необходима из-за с террористической угрозы. Напомним, режим ЧП в Египте был введен в апреле прошлого года после двух терактов - в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали.
  

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