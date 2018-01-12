Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора

12 Января 2018 12:16

Таким образом, правительство страны показало решимость официально защищать знаменитого основателя WikiLeaks. При этом в Великобритании дипломатический статус Ассанжа не признали - он по-прежнему остается в здании дипмиссии. Напомним, Ассанж уже пять лет живет на территории эквадорского посольства в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании.