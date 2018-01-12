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Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора
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12 Января 2018 12:16

Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора

Таким образом, правительство страны показало решимость официально защищать знаменитого основателя WikiLeaks. При этом в Великобритании дипломатический статус Ассанжа не признали - он по-прежнему остается в здании дипмиссии. Напомним, Ассанж уже пять лет живет на территории эквадорского посольства в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании. 

  

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