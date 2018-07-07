Двойной теракт в столице Сомали

7 Июля 2018

Сначала неизвестные подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. Это произошло в нескольких метрах от Президентского дворца. Затем взрыв прогремел возле штаб-квартиры МВД. После этого злоумышленники начали перестрелку с правоохранителями. По предварительным данным, в результате серии атак погибли 9 человек. Это число может возрасти. Ответственность за нападение взяла на себя одна из местных радикальных исламистских группировок, связанная с "Аль-Каидой". 

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