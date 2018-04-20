Двойной теракт в Кабуле

22 Апреля 2018 15:03

Смертники привели в действие взрывные устройства прямо на входе в центр регистрации избирателей для участия в парламентских выборах. Время между атаками составило 2 часа. Погиб 31 человек, еще 56 получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Напомню, выборы в парламент Афганистана и органы местного самоуправления пройдут в регионе в октябре.