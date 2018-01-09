Две Кореи могут выйти на Олимпиаде вместе

9 Января 2018 12:03

На открытии зимней Олимпиады делегации Северной и Южной Кореи могут выйти вместе. Сегодня с самого утра неожиданные заявления звучат с полуострова, где на границе в демилитаризованной зоне проходят переговоры Сеула и Пхеньяна. КНДР направит в Южную Корею на Игры не только спортсменов, но и дипломатов, артистов, а также демонстрационную команду по таэквондо. В свою очередь Сеул предложил провести переговоры между представителями вооруженных сил двух стран. Это позволит снизить напряженность в регионе.