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Две Кореи могут выйти на Олимпиаде вместе
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9 Января 2018 12:03

Две Кореи могут выйти на Олимпиаде вместе

На открытии зимней Олимпиады делегации Северной и Южной Кореи могут выйти вместе. Сегодня с самого утра неожиданные заявления звучат с полуострова, где на границе в демилитаризованной зоне проходят переговоры Сеула и Пхеньяна. КНДР направит в Южную Корею на Игры не только спортсменов, но и дипломатов, артистов, а также демонстрационную команду по таэквондо. В свою очередь Сеул предложил провести переговоры между представителями вооруженных сил двух стран. Это позволит снизить напряженность в регионе. 

  

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