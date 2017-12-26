26 Декабря 2017 12:10

В Интернете набирает популярность ролик, на котором две коалы устроили драку прямо на проезжей части. Курьезный случай произошел в австралийском городе Стирлинг. Животные сплелись в клубок и выясняли отношения посреди дороги. Они были так увлечены боем, что не обращали внимание ни на скопившиеся автомобили, ни на их сигналы. Только изрядно утомившись от противостояния, коалы покинули трассу.