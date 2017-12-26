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Две коалы устроили драку прямо на проезжей части
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26 Декабря 2017 12:10

Две коалы устроили драку прямо на проезжей части

В Интернете набирает популярность ролик, на котором две коалы устроили драку прямо на проезжей части. Курьезный случай произошел в австралийском городе Стирлинг. Животные сплелись в клубок и выясняли отношения посреди дороги. Они были так увлечены боем, что не обращали внимание ни на скопившиеся автомобили, ни на их сигналы. Только изрядно утомившись от противостояния, коалы покинули трассу.

  

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