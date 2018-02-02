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Два военных вертолета разбились на юге Франции
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2 Февраля 2018 15:09

Два военных вертолета разбились на юге Франции

Погибли пять человек. Поиски еще одного ведутся. О причинах крушения пока не сообщается. Неизвестно также, произошло ли столкновение машин. Вертолеты принадлежали военной авиационной школе, которая готовит пилотов для вооруженных сил
  

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