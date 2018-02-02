Два военных вертолета разбились на юге Франции

2 Февраля 2018 15:09

Погибли пять человек. Поиски еще одного ведутся. О причинах крушения пока не сообщается. Неизвестно также, произошло ли столкновение машин. Вертолеты принадлежали военной авиационной школе, которая готовит пилотов для вооруженных сил