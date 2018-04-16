Два уголовных дела возбуждено после ЧП в школе Башкортостана

18 Апреля 2018 12:10

Первое - в отношении самого нападавшего, который с ножом набросился на учеников и учителя. Второе - по статье "Халатность" - в отношении должностных лиц органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Уже стало известно, что ученик 9 класса, скорее всего, совершил нападение из-за издевательств одноклассников. Он не состоял на учете в полиции по правонарушениям, однако, как сообщают СМИ, на парня неоднократно поступали жалобы из-за проявления агрессии. В Сети подросток публиковал записи, посвященные убийствам и ненависти к людям. По некоторым данным, к атаке в школе готовился три месяца и еще в январе предупреждал о своих планах одноклассника.