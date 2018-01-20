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ДТП в Турции
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20 Января 2018 12:05

ДТП в Турции

13 человек погибли, еще 41 пострадал. Водитель автобуса, который перевозил местных туристов из Анкары в Бурсу на горнолыжный курорт Улудаг, не справился с управлением на трассе и на большой скорости влетел в дерево. Сообщается, что большинство пострадавших студенты, которые отправились в первый день зимних каникул в поездку. 

  

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