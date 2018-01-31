Драка в прямом эфире: беседа журналистов переросла в потасовку

31 Января 2018 12:07

Неожиданный поворот в разговоре. Беседа известных журналистов Николая Сванидзе и Максима Шевченко в прямом эфире радио "Комсомольская правда" закончилась дракой. Предметом дискуссии стал вопрос, является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить. Дебаты, в которых Шевченко заявил о вкладе сталинского руководства в победу над фашизмом, переросли в словесную перепалку, а потом и вовсе в настоящую потасовку. Разнимать оппонентов пришлось сотрудникам радиостанции. Видео из студии транслировалось в YouTube.

Как позже признался Шевченко, основной причиной конфликта стал разный подход к трактовке истории страны. Журналист также добавил, что сожалеет о случившемся.