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Драка в лондонском метро чуть не обернулась трагедией
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5 Апреля 2018 19:16

Драка в лондонском метро чуть не обернулась трагедией

Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, распевая песни, подошли к краю платформы, стали толкать друг друга и упали на рельсы перед приближающимся поездом. Их чудом успели вытащить за секунду до трагедии. После нарушители попытались сесть в состав, однако движение по ветке было перекрыто. Драчунам предъявлено обвинение в создании угрозы безопасности на железной дороге.

  

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