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Доступ туристов к мавзолею Тадж-Махал в Агре будет ограничен
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3 Января 2018 19:04

Доступ туристов к мавзолею Тадж-Махал в Агре будет ограничен

Доступ туристов к одному из самых знаменитых архитектурных памятников мира - мавзолею Тадж-Махал в Агре - будет ограничен. Пока примерно вдвое: до 40 тысяч человек в день. Запрет коснется только посетителей-индийцев. Их большинство из более чем шести с половиной миллионов человек в год. И платят они за вход 60 центов, в то время как иностранцы 16 долларов. Решение должно обеспечить сохранность мавзолея, построенного из белого мрамора.

  

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