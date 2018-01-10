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Дональда Трампа заподозрили в незнании национального гимна
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10 Января 2018 07:08

Дональда Трампа заподозрили в незнании национального гимна

Президент США попытался исполнить гимн перед матчем по американскому футболу в Атланте. Но судя по записи, лидер помнил далеко не все слова. В интернете его выступление стало "хитом" и позабавило многих пользователей.

  

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