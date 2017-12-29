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Дональда Трампа обвиняют в росте исламофобии в США
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29 Декабря 2017 15:10

Дональда Трампа обвиняют в росте исламофобии в США

Она значительно превысила показатель, который установился после терактов 11 сентября. По словам основателя Совета по исламо-американским отношениям, сейчас мусульмане боятся показывать в публичных местах свою приверженность вере. Например, женщины опасаются выходить на улицу в платках. Эксперты считают, что такие взгляды стали популярными из-за нежелания нынешнего главы Белого дома осуждать протесты националистов в Шарлотсвилле, которые пропагандировали идеи белого превосходства.
  

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