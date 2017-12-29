Дональда Трампа обвиняют в росте исламофобии в США

29 Декабря 2017 15:10

Она значительно превысила показатель, который установился после терактов 11 сентября. По словам основателя Совета по исламо-американским отношениям, сейчас мусульмане боятся показывать в публичных местах свою приверженность вере. Например, женщины опасаются выходить на улицу в платках. Эксперты считают, что такие взгляды стали популярными из-за нежелания нынешнего главы Белого дома осуждать протесты националистов в Шарлотсвилле, которые пропагандировали идеи белого превосходства.