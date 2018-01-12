Дональда Трампа обвиняют в неприкрытом расизме

12 Января 2018 15:06

Глава Белого дома подвергся резкой критике американских и зарубежных СМИ после того, как во время встречи с конгрессменами заявил, что США не нужны мигранты из "грязных дыр". Трамп также добавил, что вместо приезжих из Латинской Америки и Африки он хотел бы видеть в Америке мигрантов из таких стран, как Норвегия.