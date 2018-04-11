Дональд Трамп за последние три часа опубликовал сразу несколько постов в своем Twitter

11 Апреля 2018 17:02

Сначала он вступил в словесную войну с Россией, написав: "Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они летят, хорошие, новые и "умные".

Через некоторое время на страничке президента появилось новое сообщение. В нем Трамп, сменив тон, призывает к прекращению гонки вооружений.

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая холодную войну. Для этого нет причин. Остановим гонку вооружений".

А уже в последним посте глава Белого дома обвинил в трудностях США с Россией генпрокурора Мюллера и его "фейковое" расследование. Серия твитов Трампа появилась после слов посла России в Ливане о том, что Москва оставляет за собой право сбивать американские ракеты, которые могут быть запущены по Сирии.