Дональд Трамп сегодня заполонил свой Twitter громкими постами об отношениях с Россией

11 Апреля 2018 19:02

Целую серию сообщений опубликовал сегодня Дональд Трамп в своем Twitter после слов посла России в Ливане о том, что Москва оставляет за собой право сбивать американские ракеты, которые Трамп намерен выпустить по Сирии в ответ на химатаку против мирных жителей.

Сначала глава Белого дома вступил в словесную войну с Россией, написав:

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они летят, хорошие, новые и "умные".

Через некоторое время на страничке президента появилось новое сообщение. В нем Трамп, сменив тон, призывает к прекращению гонки вооружений.

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая холодную войну. Для этого нет причин. Остановим гонку вооружений?".

Тем не менее, глава Белого дома уже успел обсудить с советниками удар по арабской республике - он, по его словам, должен быть сильнее прошлогоднего. В район Средиземного моря выдвинулась группа во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн". В США заявляют, что это плановый поход, однако после диалога в Совбезе все опасаются другого развития событий. Авиакомпании уже получили предупреждения об угрозе ракетных ударов по Сирии. И вот, официальный Лондон заявляет, что США поддерживать не будет.