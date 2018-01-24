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Дональд Трамп сегодня прибудет на экономический форум в Давосе
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24 Января 2018 12:03

Дональд Трамп сегодня прибудет на экономический форум в Давосе

Международный экономический форум продолжается в Давосе. Сегодня сюда прибудет Дональд Трамп. На фоне визита Президента США по всей Швейцарии прокатилась волна протестов. В Цюрихе более тысячи активистов прошли по улицам с плакатами "Трампа здесь не ждут". Демонстранты жгли американские флаги и рвали портреты президента. Впрочем, акция прошла вполне мирно, так как была согласована с властями.

А вот в самом Давосе марш закончился столкновениями с полицией. Более 20 участников акции прорвали кордон безопасности на пути к конгресс-центру, где проходит форум. Службам безопасности пришлось применить дубинки и резиновые пули.

  

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