Дональд Трамп сегодня объявит новую стратегию по Ирану

13 Октября 2017 09:05

Ранее Президент США заявлял, что соглашение, подписанное в июле 2015 года Ираном и странами "шестерки" противоречит американским интересам. Договор предусматривал снятие со страны ряда санкций при условии, что ядерная программа Ирана будет носить исключительно мирный характер. Инспекторы МАГАТЭ получили допуск на все иранские ядерные объекты. Заключению соглашения предшествовали сложные переговоры, которые продолжались 10 лет. Все стороны тогда выразили удовлетворение их результатами.