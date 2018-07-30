Дональд Трамп пригрозил приостановить работу правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ

Нападками на прессу Трамп уже давно никого не удивляет. Впрочем, как и вопросом о нелегальной миграции. Вчера президент США пригрозил приостановить работу правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, в том числе за строительство стены на рубеже с Мексикой. По мнению американского лидера, Штатам пора перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах мигрантов.