Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в Вашингтон

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Планируется, что встреча может состояться осенью, заняться подготовкой Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону. В своем свежем интервью телеканалу CNBC глава Белого дома заявил, что относился к России жестче, чем любой другой президент США.

Дональд Трамп, президент США: "Вспомните санкции, которые я вводил, вспомните дипломатов, которых я выслал, вспомните все, что я делал. Столько не делал еще никто, в том числе Обама. Он был скорее мальчиком для битья у Москвы. Хорошие отношения с Россией - это позитивный вариант развития событий. В противном случае я стану злейшим врагом из всех, которые только были у Путина".

Еще одну возможную встречу с Трампом анонсировал и Владимир Путин. Российский лидер предложил американскому коллеге провести референдум на Донбассе, чтобы помочь разрешить конфликт на востоке Украины. Главы стран договорились не выносить этот вопрос на итоговой пресс-конференции, чтобы у Трампа было время "подумать над предложением".