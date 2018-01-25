25 Января 2018 17:02

В швейцарский Давос на Всемирный экономический форум прибыл президент США. Дональд Трамп прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум. Вертолет американского лидера приземлился в Давосе несколько часов назад. В рамках форума Трамп встретится с рядом мировых лидеров, в том числе с премьерами Великобритании Терезой Мэй и Израиля Биньямином Нетаньяху. Ожидается, что уже завтра глава Белого дома выступит с речью. Как сам Трамп ранее написал в своем Twitter, он "расскажет всему миру о том, насколько велика Америка, о том, как прекрасно там идут дела". Напомним, ранее по всей Швейцарии прокатилась волна протестов против приезда Трампа. Демонстранты критиковали политику президента США, обвиняя его в расизме, сексизме и даже гомофобии.