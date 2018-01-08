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Дональд Трамп планирует баллотироваться на высший государственный пост в 2020 году
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9 Января 2018 09:02

Дональд Трамп планирует баллотироваться на высший государственный пост в 2020 году

Об этом сообщили в Белом доме, отметив, что нынешний лидер в рекордные сроки добился успехов в экономике и абсолютном уничтожении боевиков "Исламского государства". Ранее готовность баллотироваться в президенты США заявила Опра Уинфри - популярная телеведущая и одна из самых узнаваемых и богатых женщин в Штатах.

  

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