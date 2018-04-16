16 Апреля 2018 12:03
Дональд Трамп отчитался перед конгрессом о нанесенном ударе по Сирии
Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг Сирии. Сегодня ожидается внеочередное заседание Совбеза ООН. На встрече будет рассмотрен новый проект резолюции от Франции, Великобритании и США.
Тем временем в Белом доме готовы объявить о новых противороссийских санкциях. Об этом заявила постпред США при ООН в интервью телекомпании Си-би-эс. В МИД России назвали политику США по расширению санкций безудержной и отметили, что ответные шаги будут приняты незамедлительно.
Подобные меры готова принять и Великобритания в отношении "незаконных финансов" россиян. Обострение отношений произошло на фоне инцидента в Солсбери по делу Скрипаля.
Эту тему обсудят сегодня и на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС в Люксембурге. Также в ходе заседания будут говорить об авиаударах по Сирии и будущем ядерной сделки с Ираном.
И сегодня Дональд Трамп отчитался перед конгрессом о нанесенном ударе по Сирии. Президент США заявил, что действовал в соответствии с Конституцией страны и для защиты интересов государства.
Объяснять свои действия пришлось и президенту Франции. В интервью журналистам Эммануэль Макрон заявил, что не должен был по Конституции консультироваться с парламентом.
Удары по Сирии сегодня обсудят и в британском парламенте. Оппозиция там тоже недовольна, что операция не была согласована.