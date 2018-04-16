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Дональд Трамп намерен расширить экспорт американского оружия
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18 Апреля 2018 07:07

Дональд Трамп намерен расширить экспорт американского оружия

По информации "Рейтер", это отразится в новой стратегии администрации, которую могут представить на этой неделе. Согласно сведениям агентства, план Трампа получил название "Покупайте американское". Его реализация даст возможность большему числу стран закупать у США вооружение. В частности, будут ослаблены экспортные правила относительно боевых самолётов, беспилотников, кораблей и артиллерии. 

  

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