Дональд Трамп и Ким Чен Ын снова померялись кнопками

3 Января 2018 21:20

В ответ на недавнее заявление лидера КНДР о том, что в случае любой угрозы на его столе всегда находится ядерная кнопка, Трамп написал в своем "Твиттере", что такая же (только больше и мощнее) есть и у него.

Пикировка между политиками произошла на фоне небольшого снижения напряженности на Корейском полуострове. Сегодня Сеул и Пхеньян впервые за два года начали телефонные переговоры по так называемой линии горячей связи в деревне Пханмунджом (она находится в демилитаризованной зоне). Стороны, в числе прочего, обсуждали вопрос участия делегации КНДР в предстоящих зимних Олимпийских играх. Они, напомним, пройдут в южнокорейском Пхенчхане. И здесь, и в Сеуле старт переговоров назвали значительным достижением и свидетельством мирных намерений сторон. В то же время власти КНДР подчеркивают, что от развития ядерных сил Северная Корея отказываться не намерена. Американская разведка сообщает, что страна планирует очередные испытания межконтинентальной ракеты.