В мире
24 Апреля 2018 12:09
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб
Президенты США и Франции сошлись в одном - садоводстве. Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб. Растение привез французский лидер в подарок.
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