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Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб
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24 Апреля 2018 12:09

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб

Президенты США и Франции сошлись в одном - садоводстве. Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб. Растение привез французский лидер в подарок.


  

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