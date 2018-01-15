Для выяснения обстоятельств инцидента в Перми сформирована рабочая группа во главе с министром образования и науки РФ

15 Января 2018 17:01

Для выяснения обстоятельств инцидента в Перми сформирована рабочая группа во главе с Министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Васильевой. Меру пресечения задержанным изберут завтра. Школу, где произошло ЧП, решено закрыть на два дня. Напомним, сегодня утром два подростка устроили драку с применением ножей. Ранены 15 человек. Преподаватель и двое подростков в больнице в тяжелом состоянии.