Для борьбы с миграционным кризисом на внешние границы ЕС направят 10 тысяч пограничников

Как отметил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, это произойдет уже в течение 2 лет.

Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии: "Это важное решение Европейского совета. Первоначально считалось, что необходимо сделать это до 2027 года. Теперь мы говорим о 2020 годе. Нужно расширить права пограничников. Также они должны иметь возможность действовать в третьих странах, однако всегда принимая во внимание согласие этих стран".

Ранее приняли решение выделить 3 миллиарда евро на борьбу с миграционным кризисом. А также согласовали меры по ограничению притока беженцев. В частности, речь идет о расширении полномочий и увеличении состава пограничной службы ЕС.