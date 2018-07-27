Легендарный нападающий, а также председатель правления брестского "Динамо" Диего Армандо Марадона сделал предложение своей подруге Росио Оливе. Это случилось на вечеринке в Буэнос-Айресе в честь 28-го дня рождения Росио. 57-летний Марадона подарил избраннице бриллиантовое кольцо. Девушка, которая в прошлом тоже была профессиональным игроком в футбол, ответила согласием. Пара познакомилась в 2012 году. Спустя два года Марадона сделал предложение Оливе, но тогда до свадьбы дело не дошло.