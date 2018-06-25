Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган побеждает на очередных президентских выборах

Об этом сообщили в ЦИК страны. С переизбранием на высший государственный пост Реджепа Эрдогана поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. По данным обработки 98 % бюллетеней турецкий лидер набирает свыше 52 % голосов, а это абсолютное большинство. Его основной соперник Мухаррем Индже набрал почти 31 %. Напомним, всего за кресло главы государства боролись 6 кандидатов. Одновременно с выборами президента в стране проходили и парламентские выборы. Победу одержала правящая Партия справедливости и развития, она набрала 42 % голосов, националистическая Партия нацдвижения взяла 11 %. Таким образом объединяющий их Народный альянс получает большинство мест в парламенте.