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Действующий президент Чехии Милош Земан победил во 2 туре выборов главы государства
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27 Января 2018 21:21

Действующий президент Чехии Милош Земан победил во 2 туре выборов главы государства

Голосование проходило вчера и сегодня. По предварительным данным, в нем приняли участие более 64 % зарегистрированных избирателей. Всего их около 8 с половиной миллионов. Кстати, Земан лидировал и в первом туре выборов, но он тогда не смог набрать абсолютного большинства голосов. Его главным соперником во 2 туре стал экс-глава национальной Академии наук Чехии Иржи Драгош. Сегодня вечером стало известно, что Земан набрал более 51 % голосов, а Драгош - чуть более 48.

  

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