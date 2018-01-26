Действующий президент Чехии Милош Земан победил во 2 туре выборов главы государства

27 Января 2018 21:21

Голосование проходило вчера и сегодня. По предварительным данным, в нем приняли участие более 64 % зарегистрированных избирателей. Всего их около 8 с половиной миллионов. Кстати, Земан лидировал и в первом туре выборов, но он тогда не смог набрать абсолютного большинства голосов. Его главным соперником во 2 туре стал экс-глава национальной Академии наук Чехии Иржи Драгош. Сегодня вечером стало известно, что Земан набрал более 51 % голосов, а Драгош - чуть более 48.