Девятиклассник в Бурятии устроил резню и пожар из-за плохой оценки

19 Января 2018 13:02

СМИ сейчас пишут, что Антон Бичивин не был допущен до экзаменов из-за неуспеваемости.

В итоге подросток с помощью зажигательной смеси поджег кабинет, где проходил урок у седьмого класса. Там начался пожар. Выбежавших учеников Бичивин поджидал с топором.

Ирина Раменская, пострадавшая учительница: "Я вела урок. Открылась дверь, что-то кинули. Я не поняла, что попали мне в голову. Даже удар этот не ощутила, задымление пошло, я начала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек с топором рубит детей. Я их опять обратно в кабинет. Там все пылало".

Пострадали 7 человек. Школьник попытался скрыться - выпрыгнул из окна и сломал ногу. Там его и задержали. Полиция не исключает, что у парня могли быть сообщники.