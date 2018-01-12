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Детеныш панды, родившийся во Франции, представлен публике
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14 Января 2018 15:08

Детеныш панды, родившийся во Франции, представлен публике

Детеныш панды, впервые родившийся во Франции, представлен публике спустя пять месяцев после появления на свет. Сейчас медвежонок весит 7 килограммов. Назвали малыша Юань Мэн, что в переводе с китайского "воплощение мечты". Выбором имени занимались первая леди Китая и супруга президента Франции Брижит Макрон. Посмотреть на маленькую панду пришли сотни людей.

  

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