Десятки тысяч туристов в Венеции наблюдали традиционный "полет ангела"

4 Февраля 2018 15:12

Девушка-акробатка спустилась по канату на площадь с колокольни собора Святого Марка. Впереди сотни костюмированных шествий и грандиозных шоу. В этом году тема праздника - игра. Карнавал в Венеции продлится 18 дней и завершится в так называемый жирный вторник - 13 февраля.