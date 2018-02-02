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Десятки тысяч туристов в Венеции наблюдали традиционный "полет ангела"
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4 Февраля 2018 15:12

Десятки тысяч туристов в Венеции наблюдали традиционный "полет ангела"

Девушка-акробатка спустилась по канату на площадь с колокольни собора Святого Марка. Впереди сотни костюмированных шествий и грандиозных шоу. В этом году тема праздника - игра. Карнавал в Венеции продлится 18 дней и завершится в так называемый жирный вторник - 13 февраля.

  

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