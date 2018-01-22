Десятки тысяч человек в греческом городе Салоники вышли на массовую акцию протеста

22 Января 2018 09:04

Причина - новое название государства Македония. Греки считают, что появление на карте страны с абсолютно таким же названием, как у их северной провинции, позволит соседям претендовать на их территорию и уничтожит ее многовековую историю. Отметим, по данным организаторов демонстрации, в Салониках собралось 300 000 человек. Полиция сообщила о 90 000.