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Десятки рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах из-за снегопада
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3 Февраля 2018 15:03

Десятки рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах из-за снегопада

В особенности это коснулось Шереметьево. Там из-за строительства новой взлетной полосы затруднено обслуживание перевозчиков, особенно в таких погодных условиях. Российские авиалинии "Аэрофлот" сообщают о переносе почти 50 рейсов, запланированных на сегодня. Ждущих пассажиров компании пообещали обеспечить всем необходимым.
  

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