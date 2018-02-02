Десятки рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах из-за снегопада

3 Февраля 2018 15:03

В особенности это коснулось Шереметьево. Там из-за строительства новой взлетной полосы затруднено обслуживание перевозчиков, особенно в таких погодных условиях. Российские авиалинии "Аэрофлот" сообщают о переносе почти 50 рейсов, запланированных на сегодня. Ждущих пассажиров компании пообещали обеспечить всем необходимым.