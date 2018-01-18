Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

18 Января 2018 12:07

В частности, в Домодедово и Шереметьево. Информации об изменении расписания вылетов из аэропортов Внуково и Жуковский пока нет. Тем не менее, рейс Utair Aviation из Внуково пока не прибыл по расписанию в Национальный аэропорт Минск-2. По сообщениям синоптиков, сегодня в российской столице ожидаются порывистый ветер, снег, местами слабая метель. Москвичей также предупредили о снежном накате на дорогах.