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Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
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18 Января 2018 12:07

Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В частности, в Домодедово и Шереметьево. Информации об изменении расписания вылетов из аэропортов Внуково и Жуковский пока нет. Тем не менее, рейс Utair Aviation из Внуково пока не прибыл по расписанию в Национальный аэропорт Минск-2. По сообщениям синоптиков, сегодня в российской столице ожидаются порывистый ветер, снег, местами слабая метель. Москвичей также предупредили о снежном накате на дорогах. 

  

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