День тишины наступил в Каталонии

20 Декабря 2017 12:05

Вчера в автономии завершилась предвыборная кампания на парламентских выборах. Но, несмотря на запрет, в Барселоне продолжается агитация. Коалиция экс-главы региона Карлеса Пучдемона расклеивает на центральных улицах плакаты: "Пучдемон - наш президент". Жители Барселоны вывешивают желтые флаги и полотенца в знак поддержки идеи независимости.

Напомним, досрочные выборы в парламент Каталонии пройдут завтра. Участвуют 7 партий, три из которых поддерживают автономию региона.