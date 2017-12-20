В мире
20 Декабря 2017 12:05
День тишины наступил в Каталонии
Вчера в автономии завершилась предвыборная кампания на парламентских выборах. Но, несмотря на запрет, в Барселоне продолжается агитация. Коалиция экс-главы региона Карлеса Пучдемона расклеивает на центральных улицах плакаты: "Пучдемон - наш президент". Жители Барселоны вывешивают желтые флаги и полотенца в знак поддержки идеи независимости.
Напомним, досрочные выборы в парламент Каталонии пройдут завтра. Участвуют 7 партий, три из которых поддерживают автономию региона.
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