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День тишины наступил в Каталонии
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20 Декабря 2017 12:05

День тишины наступил в Каталонии

Вчера в автономии завершилась предвыборная кампания на парламентских выборах. Но, несмотря на запрет, в Барселоне продолжается агитация. Коалиция экс-главы региона Карлеса Пучдемона расклеивает на центральных улицах плакаты: "Пучдемон - наш президент". Жители Барселоны вывешивают желтые флаги и полотенца в знак поддержки идеи независимости.

Напомним, досрочные выборы в парламент Каталонии пройдут завтра. Участвуют 7 партий, три из которых поддерживают автономию региона. 

  

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