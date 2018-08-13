День левши сегодня отмечает каждый десятый житель нашей планеты

13 Августа 2018

Именно столько на Земле людей, которые используют активнее левую руку. Ученые до сих пор не могут понять, почему происходит именно так, однако заявляют о превосходстве левшей над правшами. Юлий Цезарь, Моцарт, Пушкин, Лев Толстой, Марк Шагал, Роберт де Ниро, Мэрилин Монро и Марадона. Такие люди обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. В Беларуси уже давно отказались от практики обязательного обучения левшей писать правой рукой. В последние годы в мире стали появляться магазины для леворуких, где можно найти все - от столовых приборов до музыкальных инструментов.

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