Дело Сергея Скрипаля рассмотрит сегодня Совет Безопасности ООН

5 Апреля 2018 12:03

Заседание состоится по инициативе России. Стороны обсудят письмо британского премьера Терезы Мэй, связанное с деталями отравления экс-полковника ГРУ и его дочери.

Накануне скандальное дело рассмотрели в Гааге на саммите Организации по запрещению химического оружия. Она отказала России в проведении альтернативного расследования отравления Скрипалей. Большинство стран проголосовали против полноправного участия Москвы в этом деле.

Напомним, британские эксперты так и не смогли установить происхождение отравляющего вещества. МИД Соединенного Королевства даже удалил твит, где говорится о причастности России к отравлению в Солсбери. Официальный представитель Москвы Мария Захарова уже назвала это "пробиркой позора". Напомним, глава химической лаборатории в Портон-Дауне признался, что специалисты так и не установили страну происхождения газа "Новичок". Впрочем, британское издание "Таймс" со ссылкой на некие неназванные источники в силовых структурах и Кабинете министров утверждает, что спецслужбы Соединенного Королевства "с высокой степенью вероятности" установили местонахождение секретной российской лаборатории.