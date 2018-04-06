Дело Сергея Скрипаля рассмотрит сегодня Совбез ООН

5 Апреля 2018 19:10

Заседание состоится по инициативе России. Стороны обсудят письмо британского премьера Терезы Мэй, в котором сказано, что ответственность за отравление, "весьма вероятно", несет Россия.

Накануне на заседании в Гааге международная Организация по запрещению химоружия отклонила предложение России о совместном расследовании дела Скрипаля. В Лондоне так и не установили страну происхождения газа "новичка". Хотя британские спецслужбы продолжают утверждать, что лаборатория находится на территории России, но где именно - не уточняют.