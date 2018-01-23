В мире
23 Января 2018 09:02
Давос принимает Всемирный экономический форум
Политики, бизнесмены, ученые и знаменитости должны договориться по целой серии проблем: изменение климата, вызовы технологического прогресса, глобальные экономические связи. Отдельным блоком на 48-м форуме в Давосе станут вопросы равноправия. Впервые позиции председателей на нем займут исключительно женщины.
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