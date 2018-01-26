В мире
26 Января 2018 21:22
В Давосе внимание было приковано ко встречам и заявлениям президента США
В основной день Всемирного экономического форума в Давосе внимание было приковано ко встречам и заявлениям президента США. Давос не видел американских лидеров 18 лет. Трамп призвал палестинцев к мирным переговорам с Израилем, пригрозив отменой финансирования. Выразил поддержку курсу британского премьера Терезы Мэй, а в итоговой речи раскритиковал СМИ за фейковые новости и попытался убедить скептиков в том, что его политика благоприятна для бизнеса и мировой экономики. Президент США заявил, что настроен на диалог с Россией. Так американский лидер ответил на вопрос ТАСС, планирует ли он выстраивать диалог с Москвой. "Мы надеемся на это", - сказал он.
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