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Далласский стрелок задержан сотрудниками полиции
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25 Апреля 2018 12:02

Далласский стрелок задержан сотрудниками полиции

Полиция Далласа арестовала стрелка, который ранил двух полицейских и сотрудника хозяйственного магазина. Они госпитализированы. Армандо Луис Хуарес был задержан после продолжительной погони на автомобилях. Мужчину сейчас везут на допрос.  

  

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