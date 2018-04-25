Далласский стрелок задержан сотрудниками полиции

25 Апреля 2018 12:02

Полиция Далласа арестовала стрелка, который ранил двух полицейских и сотрудника хозяйственного магазина. Они госпитализированы. Армандо Луис Хуарес был задержан после продолжительной погони на автомобилях. Мужчину сейчас везут на допрос.