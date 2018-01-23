22 Января 2018 21:19

Американские сенаторы около получаса назад договорились восстановить работу правительства и госучреждений. Правда, всего на три недели. За этот срок демократы и республиканцы должны договориться по поводу спорных пунктов госбюджета на текущий финансовый год. Самые ожесточенные дебаты разворачиваются вокруг положения о поддержке детей нелегальных мигрантов. В случае провала переговоров так называемый шатдаун (приостановка работы правительства и государственных ведомств) возобновится. В Белом доме считают, что демократы намеренно саботировали предыдущие голосования, чтобы омрачить первую годовщину президентства Трампа.

Шатдаун в США длится третий день. Предыдущий произошел в стране в 2013-м - во время президентства Барака Обамы. Он длился рекордные 16 дней. Тогда экономика потеряла 2 миллиарда долларов. Из-за нынешнего простоя оказалась под вопросом поездка Трампа на экономический форум в Давосе. Помимо госучреждений, в стране не работали парки и аттракционы. На выходных была закрыта для посещения даже статуя Свободы в Нью-Йорке. Правда, сегодня власти города открыли монумент, покрыв расходы из муниципального бюджета.