Cпециалисты ОЗХО не могут приступить к работе в сирийском городе Дума

18 Апреля 2018 15:08

Cтало известно, что специалисты Организации по запрещению химоружия не могут приступить к работе в сирийском городе Дума из-за небезопасной ситуации в регионе. СМИ сообщают, что в населенном пункте, где, предположительно, была совершена химатака, слышны выстрелы. Экспертная группа прибыла в Сирию накануне.