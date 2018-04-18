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Cпециалисты ОЗХО не могут приступить к работе в сирийском городе Дума
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18 Апреля 2018 15:08

Cпециалисты ОЗХО не могут приступить к работе в сирийском городе Дума

Cтало известно, что специалисты Организации по запрещению химоружия не могут приступить к работе в сирийском городе Дума из-за небезопасной ситуации в регионе. СМИ сообщают, что в населенном пункте, где, предположительно, была совершена химатака, слышны выстрелы. Экспертная группа прибыла в Сирию накануне.   

  

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