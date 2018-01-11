Чрезвычайное положение объявлено в Астане

11 Января 2018 13:03

На город обрушился снежный буран. Там закрыт аэропорт и автомобильные трассы, отменены занятия в школах. Непогоду в регион принес атлантический циклон. Порывы ветра сбивают людей с ног. Этим утром на дорогах Астаны зафиксировано свыше 60 ДТП.