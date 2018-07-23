ЧП в Торонто. Неизвестный открыл огонь по прохожим. Есть жертвы

Новые подробности стрельбы в Торонто. Полиция предоставила СМИ новую информацию. Погибла женщина, число пострадавших увеличилось до 13. Одна девочка находится в критическом состоянии, несколько раненых - в тяжелом. Напомним, несколько часов назад неизвестный открыл огонь в оживленном районе на юго-западе крупнейшего города Канады у входа в один из местных ресторанов. Как передают СМИ, преступник совершил от 10 до 20 выстрелов. Нападавшего попытались задержать патрульные. Он открыл стрельбу по офицерам, а затем покончил с собой. Мотивы преступника пока не называются. Район происшествия оцеплен. Там работают следователи и медики.