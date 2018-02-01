ЧП в школе Лос-Анджелеса

2 Февраля 2018 07:00

Сначала СМИ сообщили, что девушка открыла огонь прямо в кабинете во время урока. Пострадали четверо учеников. Один находится в критическом состоянии. Нападавшая арестована. Позднее агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев сообщило, что все произошло случайно. Девочка все время плакала и повторяла, что не хотела этого. По ее словам, пистолет находился в рюкзаке и выстрелил, когда она уронила портфель.